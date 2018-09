Treno fermo a Cornigliano, convogli in coda a Sestri Ponente. Mattina difficile per i pendolari

Genova. A causa di un “atto vandalico”, come segnala la stessa Trenitalia, inizialmente si pensava ad un guasto, un treno è rimasto fermo presso la stazione di Cornigliano mandando in tilt per una buona mezzora la linea ferroviaria del ponente genovese.

A segnalarlo alcuni passeggeri, rimasti “bloccati” sul proprio treno diretto in centro nei pressi di Sestri Ponente. Stazione che ha visto accodarsi diversi convogli provenienti dal ponente, in attesa di ripartire: dopo lo stop, verso le 8,20 la circolazione, ha iniziato a riprendere ma si segnalano ancora ritardi di circa 20 minuti per tutti i treni in transito sulla tratta, sia in direzione levante che direzione ponente.

Oltre al guasto, gli utenti hanno segnalato, anche se purtroppo non “fa più notizia”, condizioni di viaggio al limite: vagoni stracolmi e aria condizionata talvolta non funzionante. Una mattina difficile per i pendolari, la solita mattina difficile.

Sono stati dieci i treni regionali coinvolti con ritardi fino a 25 min con inevitabili disagi per i viaggiatori. Per la forte affluenza registrata anche stamattina come ieri Trenitalia ha effettuato un treno straordinario da Voltri a Principe.