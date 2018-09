Treni, entro la prima settimana di ottobre riaperte le linee merci e passeggeri della Valpolcevera

Genova. “Saranno la tratta “Bastioni”, dedicata al traffico passeggeri, e quella “sommergibile” per le merci, le due linee ferroviarie che saranno ripristinate contestualmente da Rfi, mentre la linea sussidiaria, dedicata al traffico passeggeri, che non verrà ripristinata fino a quando non sarà messa in sicurezza la pila 10.

A dirlo Daniele Mari, direttore produzione Rfi, che questa mattina ha partecipato ad un sopraluogo sull’area ferroviaria interessata dal crollo di Ponte Morandi.

“In questo momento sono in corso le attività di ripristino e di consolidamento delle due tratte, che saranno ripristinate al più presto e questo permetterà di ripristinare l’offerta commerciale disponibile prima del crollo”. Ma non solo: anche le linee verso Ovada e Rivarolo potranno tornare operative.

In questi binari passavano una sessantina di treni al giorno, dei quali 26 merci: “Stiamo seguendo il cronoprogramma – conclude Mari – abbiamo iniziato sabato mattina, dopo aver ricevuto il nullaosta dalla magistratura, e riteniamo di riuscire a riattivare il servizio entro la prima settimana di ottobre”.