Treni, dall’8 settembre un treno ogni mezz’ora sulla linea Sestri Levante – Savona

Genova. Scatta da sabato 8 settembre, su richiesta di Regione Liguria, il piano di incremento dell’offerta di Trenitalia sulla linea Sestri Levante-Savona.

Sarà, in particolare, garantita la frequenza di un treno ogni mezz’ora nelle giornate feriali e dal 17 settembre 4 nuovi treni: da Savona a Genova Quarto (R 11215), da Savona e Genova Brignole (R 11217), da Genova Brignole a Savona (R 11214 e R 11216).

“Oltre ai nuovi treni – osserva l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – sarà estesa la periodicità di alcuni regionali anche ai sabati e in alcuni casi anche alle domeniche, sulla linea Savona – Sestri Levante. Il piano di implementazione è il frutto dei tavoli tecnici di coordinamento per il trasporto pubblico locale finalizzato all’implementazione dei servizi per fare fronte all’emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi”.