Trasporto pubblico, nuovo collegamento bus tra corso Perrone e Rivarolo operativo da lunedì 24

Genova. Amt informa che, a partire da lunedì 24 settembre, sarà attivato il nuovo collegamento bus gratuito “PR” tra corso Perrone e Rivarolo (piazza Pallavicini).

Il collegamento, richiesto dal Comune di Genova nell’ambito delle iniziative di gestione dell’emergenza, intende agevolare gli spostamenti dei cittadini della zona.

Il servizio bus aggiuntivo gratuito PR sarà in servizio dal lunedì al sabato (festivi esclusi) nelle fasce orarie: 6.00-9.00,12.00-15.00 e 17.00-20.00.

Ecco l’orario:

• da corso Perrone a piazza Pallavicini

6.00 – 6.30 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 14.30 – 15.00 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00.

• da piazza Pallavicini a corso Perrone

6.15 – 6.45 – 7.15 – 7.45 – 8.15 – 8.45 – 12.15 – 12.45 – 13.15 – 13.45 – 14.15 – 14.45 17.15 – 17.45 – 18.15 – 18.45 – 19.15 – 19.45.

Ricordiamo gli altri collegamenti bus aggiuntivi gratuiti attivati in Valpolcevera e a Ponente:

• servizio SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, da stazione FS di Sestri Ponente e Aeroporto (terminal Arrivi); il servizio SP è in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

• servizio MB da Brin Metro a Bolzaneto, in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

• servizio FP da Principe (via Fanti d’Italia) a via Fillak, in vigore tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 22.00.