Trasporto pubblico, da oggi operativo il nuovo terminal Atp di Brignole

Genova. Atp Esercizio, ha portato a termine il progetto che consentirà la nascita del primo Terminal Terrestre dei bus, che è stato previsto in viale Caviglia a Brignole.

Da questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Terminal, che consentirà a tutti i passeggeri delle corriere di ritrovarsi con un unico capolinea nel centro di Genova e di avere a disposizione la possibilità di cambiare vettore e trovarsi a pochi metri la stazione ferroviaria di Genova Brignole, i capolinea e le fermate di molti mezzi urbani Amt, la principale stazione di sosta dei taxi, il Volabus.

Viale Caviglia sarà utilizzato solo da mezzi del servizio pubblico. Sul lato di ponente verranno posizionati 5 stalli a disposizione di mezzi Amt, mentre sul lato di levante troveranno posto su due diverse corsie 12 stalli per le corriere di Atp. Il passaggio dei pedoni è garantito in piena sicurezza sui due lati del viale e anche in una fascia centrale. Il viale è inibito al traffico privato e i parcheggi per le moto, cancellati per fare spazio al Terminal.

Le corriere che avranno il capolinea Atp in viale Caviglia sono quelle in arrivo dal Levante (Golfo Paradiso, Tiguillio e Fontanabuona) e dalle vallate di Genova (Trebbia, Scrivia), mentre a seguito della caduta del ponte Morandi continueranno ad avere il capolinea a Prà le corriere della Valle Stura.

E’ da viale Caviglia che partiranno e arriveranno tutte le principali linee extraurbane che fanno parte dell’offerta di Atp. «Il nostro scopo è dare finalmente un servizio adeguato a tutti i nostri clienti, puntando sulla creazione di un unico capolinea, dove le persone potranno arrivare e partire con la possibilità di avere a disposizione partenze per tutta la provincia di Genova, ma anche a due passi il treno, i mezzi urbani e i taxi» – dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.

Nel caso specifico, tra l’altro, la creazione del Terminal dedicato alle corriere è importante dal punto di vista della sicurezza, come spiega il consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana, Claudio Garbarino: «Fino a ieri il capolinea di viale Caviglia funziona in commistione con alcuni parcheggi libero per moto e motocicli. Si tratta di una situazione che rappresenta un potenziale pericolo, come si può ben immaginare. Devo ringraziare la collaborazione assoluta avuta dal Comune di Genova e dal vicesindaco e assessore al traffico Stefano Balleari».

Il Terminal, è intitolato a Remigio Zaninetta, compianto dirigente della vecchia azienda di trasporto: «Non ho avuto la fortuna di conoscere Zaninetta personalmente, ma la sua storia personale di manager di un’azienda pubblica è un esempio per tutti. In tempi difficili ha preso in mano l’azienda e l’ha trasformata in una public company di successo e in grado di dare risposte alle persone. Ha tracciato un solco che i dirigenti attuali hanno continuato a seguire» – aggiunge Garbarino.