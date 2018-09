Traffico, alla vigilia del nautico un tir perde il carico sulla Guido Rossa e la viabilità va in tilt

Genova. Proprio nel giorno dell’inaugurazione, e a tempo di record, dei 4 chilometri della strada portuale intitolata “via della Superba”, che avrebbe dovuto alleggerire del traffico dei mezzi pesanti la direttrice tra il ponente e il centro – facendo passare i tir diretti in porto in aree Ilva – un autoarticolato che ha perso il carico e ha fatto chiudere parzialmente la strada Guido Rossa ha mandato tutto il delicato sistema della viabilità cittadina in tilt.

Dopo il crollo del ponte Morandi, con Genova senza parte della rete autostradale, basta un banale (neppure troppo banale) incidente per rompere il fragile equilibrio fatto di modifiche alla rete viaria.

E nel pomeriggio che precede l’apertura del Salone Nautico, e durante il quale è stata fissata (alle 19) anche una partita di calcio di serie A (Samp-Fiorentina), il capoluogo ligure soffre tra gli ingorghi. Non solo a ponente e non solo sulla viabilità ordinaria.

Code, nel tardo pomeriggio, nel “solito” nodo di via Siffredi, ma sulla Aurelia iniziano già da Voltri e Pra’ verso il centro, code anche sulla Guido Rossa e lungomare Canepa. Ripercussioni a Borzoli e in zona Sampierdarena. Traffico intenso anche in valpolcevera, in direzione del casello autostradale.

E sulle autostrade, code tra la A7 e la A10 in direzione di Genova Est, in uscita a Bolzaneto e Genova Est, sulla A10 tra Pra’ e Genova Aeroporto. Traffico intenso anche in zona elicoidale.