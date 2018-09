Torneo pallanuoto paralimpica a Sori, Atp si occuperà del trasporto degli atleti

Genova. In vista del primo torneo ufficiale di pallanuoto per diversamente abili, in programma a Sori questo fine settimana, Atp Esercizio e Città Metropolitana sono in prima fila per il trasporto degli atleti.

Al torneo saranno presenti gli atleti della Dhea Sport di Napoli, I Delfini Blu di Palermo e la Columbus Ability Team di Genova, che organizza l’evento. Atp Esercizio ha accolto la richiesta degli organizzatori e della Città Metropolitana: “Con Atp facciamo squadra da tempo e di fronte a questa richiesta è stata immediata l’adesione dell’azienda di trasporto – dice Claudio Garbarino, consigliere delegato di Città Metropolitana ai trasporti e alle pari opportunità – l’evento sorese è una splendida occasione per ribadire l’attenzione per lo sport paralimpico. Ringrazio anche il collega Stefano Anzalone, delegato allo sport”.

I pullman di Atp Esercizio si occuperanno del trasporto dei giovani atleti e dei loro accompagnatori. Sabato mattina è previsto l’arrivo dei ragazzi di Palermo all’aeroporto Colombo di Genova e sabato nel primo pomeriggio quello dei ragazzi della Dhea Sport da Napoli alla stazione ferroviaria di Genova Brignole.

“Gli atleti saranno nostri ospiti e ci occuperemo delle diverse trasferte in programma” – conferma Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio. Gli organizzatori dell’evento ricordano che con il torneo di Sori la pallanuoto paralimpica esce ufficialmente allo scoperto. Il torneo che avrà la formula di un triangolare si disputerà nella piscina comunale coperta di Sori sabato e domenica.