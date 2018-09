Genova. Riprende dopo una breve pausa “estiva” la rubrica quotidiana di Genova24 #portamiacasa. In collaborazione con strutture e associazioni che si occupano di cani e gatti abbandonati torniamo a promuovere le adozioni di quattro zampe. Una foto, una storia, un contatto per aiutare tanti genovesi ad avere nuovi piccoli amici.

Riprendiamo con il canile di Monte Contessa, sopra Sestri Ponente. E con la storia di Livio, Mirko e della micetta Linda.

LINDA

“Cosa c’è di più tenero di una dolcissima nonnina che fa le fusa tutte le volte che riceve una carezza?

Linda ha subito una delle situazioni più tristi, è rimasta sola perché la sua padrona è mancata e si è ritrovata fuori casa. Questa meraviglia è sterilizzata e testata FIV e FELV negativa. Inoltre per il suo buon carattere è socievole anche con gli altri gatti. Linda è un sogno di gattina, e chi avrà la sensibilità di capirlo si porterà a casa un vero gioiello!”

MIRKO

Ciao a tutti, io sono Mirko! Dicono che io abbia 12 anni e che sia anziano, ma, in realtà, io mi sento ancora giovane! Amo nuotare al fiume, adoro veramente un sacco l’acqua, in macchina mi trovo a mio agio ed al guinzaglio mi godo la passeggiata, senza tirare. Sono in canile da sei anni ormai, e sono un po’ diffidente con gli sconosciuti, però con un po’ di pazienza inizio a fidarmi e cerco compagnia ed attenzioni! Mi dicono che, oltre che bravo, sono anche bello, e che arriverà presto qualcuno che mi porti a casa: io ci spero tanto, quindi aspetto qui, fiducioso. Venite a trovarmi, eh?

LIVIO

Livio è un timido vecchietto nato nel 2005 ed in canile da ormai nove anni. Data l’età e la sua lunga permanenza in canile, Livio si è molto abituato ai posti ed alle persone che conosce, ha timore dei posti nuovi ed ha bisogno di tempo per fidarsi di chi non ha mai visto, anche se poi diventa un coccolone, è davvero buono! La sistemazione ideale per lui sarebbe una casa con un grosso giardino da cui non abbia bisogno di uscire, con un rifugio esterno per la notte ed il brutto tempo. Con un po’ di pazienza sicuramente saprete far breccia nel suo cuore e Livio diventerà un compagno splendido che vi terrà compagnia e con cui potrete condividere tantissimi bei momenti. Livio vi aspetta, venite a conoscerlo!

Per info e adozioni: Associazione UNA Onlus, Via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it,

Telefono: 010 650 0617