Genova. Ci sarà anche il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli all’inaugurazione del Salone Nautico il 20 settembre. Lo annuncia l’organizzatore Ucina, Confindustria Nautica.

Le porte della manifestazione si aprono con il convegno inaugurale, primo evento del ForumUcina 2018, dal titolo “I campioni globali. La Nautica il paese che vince”.

Ai saluti delle autorità cittadine, si affiancherà l’intervento di Toninelli, seguito da Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Stefan Pan, vicepresidente Confindustria e presidente del consiglio delle rappresentanze regionali, Michele Scannavini, presidente Ice Agenzia, Giovanni Del Vecchio, amministratore delegato Giorgetti spa, Carla Demaria, presidente Ucina Confindustria Nautica. A moderare il convegno, Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera.

A seguire, alle 15.30, “Boating Economic Forecast” che trasforma la presentazione della nuova edizione della “Nautica in cifre” in un Economic Forum alla presenza di Edoardo Rixi, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Fortis, Fondazione Edison – Università Cattolica, Enrico Duranti, presidente Assilea, Andrea Montanino, direttore Centro Studi Confindustria, Andrea Razeto, presidente Icomia – International Council of Marine Industry Associations, Piero Formenti, presidente Ebi – European Boating Industry, Stefano Pagani Isnardi, responsabile ufficio studi Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, presidente Ucina Confindustria Nautica, Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario all’Economia e Finanze.

La pubblicazione, realizzata dall’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison ed Assilea, e ufficialmente riconosciuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è attesa da tutti gli addetti ai lavori perché fornisce da anni alle imprese, istituzioni e operatori di settore, dati e contenuti fondamentali per analizzare nel dettaglio il quadro economico dell’industria italiana della nautica di diporto.

Le anticipazioni indicano una crescita dell’industria nautica in Italia ancora a due cifre, con un mercato interno che cresce del 15,4%, trainato anche dal settore del leasing nautico che ha registrato un +58% di stipulato 2017.

Assilea ha fornito recentemente un altro dato rilevante che riguarda “l’effetto Salone” sullo stipulato leasing. Tale effetto è ben visibile nel quarto trimestre dell’anno scorso: stipule per 100 milioni di euro, il 53% in più dell’anno precedente e 75,8 milioni di euro di leasing nautici con bandiera italiana finanziati nel solo mese di luglio 2018, +151% di erogato rispetto allo stesso mese del 2017.

Numeri che trovano un reale e concreto riscontro in questa 58° edizione del Salone Nautico Internazionale, che, come ha ricordato Ice, “si conferma ancora una volta il punto di riferimento per l’intero settore, anche internazionale – dalla costruzione alla produzione di imbarcazioni e accessori, dai servizi al turismo”, dai media a tutti gli amanti del mare – e può vantare ben 948 brand in esposizione (+7,2% sul 2017), 62 nuove partecipazioni, di cui 58% dall’estero, 73 giornalisti delle più importanti testate internazionali e 87 buyer esteri provenienti da 27 nazioni.