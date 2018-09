Tir per rotolo di alluminio, chiusa e poi riaperta la Guido Rossa: traffico in tilt tra centro e ponente

Genova. A seguito della caduta di un rotolo di alluminio da un autoarticolato, avvenuto nella seconda curva sotto il sottopasso, la strada di scorrimento rapido Guido Rossa è stata chiusa al traffico intorno alle 15. Intorno alle 15e40 la direzione ponente è stata aperta, la direzione levante riaperta solo su una corsia (possibile a breve nuova temporanea chiusura della sola direzione levante per il completamento delle operazioni di rimozione)

La chiusura era stata messa in atto, appunto, per consentire ai vigili del fuoco l’intervento in sicurezza di rimozione del rotolo.

Non ci sono stati feriti ma sono in atto forti rallentamenti al traffico in zona Sestri, Albareto, Siffredi verso levante. Proprio nel giorno dell’inaugurazione della strada del “Papa”, la nuova via Della Superba, un incidente in un tratto stradale che avrebbe potuto non essere utilizzato dal mezzo pesante che l’ha provocato.