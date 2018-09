“Ti ammazzo i gatti”: minaccia con un coltello e picchia 82enne per rapinarlo: arrestato 39enne

Genova. “Ti ammazzo i gatti” avrebbe gridato il 39enne rapinatore alla sua vittima, un anziano di 82 anni residente in via Novella al Cep. Il giovane era riuscito a farsi aprire la porta dall’anziano minacciando con un coltello di uccidere i gatti dell’uomo se non lo avesse fatto.

Poi ha minacciato di uccidere lo stesso anziano se non gli avesse consegnato tutto il denaro. L’anziano gli ha dato i pochi contanti in suo possesso ma l’aggressore, lo ha comunque colpito più volte, convinto che nascondesse una cassaforte.

Mentre il rapinatore rovistava la casa la vittima è però finalmente riuscita a chiedere aiuto.

Quando le volanti sono giunte in soccorso l’aggressore, ancora in cucina, ha negato ogni addebito ma, a seguito di una perquisizione, gli agenti hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni il manico di un coltello e circa 40 euro in contanti nei precisi tagli indicati dall’anziano.

L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata e portato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio mentre l’82enne, portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni.