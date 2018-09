Terzo Valico, Toti: “Verifica costi-benefici non necessaria”. Chiamparino: “Senza fondi cantieri fermi ad ottobre”

Genova. “Il Terzo valico deve andare avanti con convinzione. Non solo, a quanto si legge, sono stati espunti dal decreto Genova l’anticipo per accelerare le opere, ma il quinto lotto che è già stato approvato dal Cipe e bollinato dalla Corte dei Conti è ancora fermo al ministero delle Infrastrutture in attesa di quella verifica costi-benefici che questo governo ha voluto innescare e di cui, a mio modo di vedere, non c’era alcun bisogno”.

Questo il commento del governatore Giovanni Toti in merito all’indiscrezione del mancato inserimento nel “Decreto Genova” di una quota fondi di oltre 700 milioni di euro, in virtù di una verifica in atto dell’analisi costi-benefici, documento, che risale al 2003, e che secondo il Movimento 5 Stelle, durante la campagna elettorale, e i comitati contro la grande opera, non sarebbe aggiornato e più plausibile, essendo stato redatto su dati elaborati negli anni ’90.

Dal lato piemontese, arriva la stoccata del presidente Chiamparino, che mette in guardia: “Se non saranno sbloccati i finanziamenti necessari, l’opera potrebbe fermarsi già ad ottobre”.