Tennistavolo: la Coppa Liguria ha preso il via con il primo Grand Prix

Toirano. Ha preso il via da Toirano la Coppa Liguria 2018/19, che quest’anno presenta una nuova formula. Il palazzetto dello sport di via Aldo Moro, nella giornata di domenica 16 settembre, si è svolta la prima prova Grand Prix, con l’organizzazione dell’ASD Toirano.

Sotto l’attenta supervisione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, si sono sfidati per i cinque tornei in programma 61 atleti complessivi, in rappresentanza di 14 società. La più numerosa era il Toirano con 11 pongisti; a seguire Don Bosco Varazze con 9, Arma di Taggia con 7, Vallecrosia con 6, Athletic Club e Regina Sanremo con 5.

La giornata è stata aperta dal singolare maschile Sesta Categoria, nel quale ha primeggiato Luca Latorre (Athletic Club) al termine di una finale tra giovanissimi con Flavio Bertolini (Genova), conclusasi al quinto set. Terzo posto a pari merito per Giorgio Costa (Don Bosco Varazze) ed Alessandro Caslini (Toirano).

Nei quarti di finale si sono piazzati Alessandro Ventura, Filippo Commendatore (Vallecrosia), Simone Arrighini (Arma di Taggia), Nello Pruiti (Toirano).

Nel singolare maschile Quinta Categoria, il più partecipato con 25 giocatori, successo di Mattia Arrighini (Arma di Taggia); secondo Mario Galbo (Athletic Club). Terza piazza per Marco Gandolfo (Genova) e Danilo Benvenuti (Cral Luigi Rum).

Piazzamento nei quarti di finale per Alessandro Costa (Villaggio Sport), Marco Cristalli (Don Bosco Varazze), Davide Ratto, Andrea Marino (Toirano).

Il torneo clou in campo maschile, il singolare Quarta Categoria, ha visto il successo di Daniele Facci (Athletic Club); seconda posizione per Massimo Bracco (Bordighera). Semifinalisti Sergio Calò (Savona) e Gabriele Donato (Genova). Stop nei quarti di finale per Andrea Bottaro (Toirano) e Gianluca Vitanza (Vallecrosia).

In campo femminile, il singolare Quinta Categoria ha registrato il successo di Francesca Brea (Regina Sanremo). Seconda Carlotta Lavoratti (Don Bosco Varazze), terza Sophie Macrì (Arma di Taggia), quarta Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze), quinta Ilaria Ramello (Toirano).

Nel singolare femminile Quarta Categoria la vittoria è andata a Maya Pino (Regina Sanremo); seconda Silvia Chiappori (Arma di Taggia), terza Elena Valassina (Bordighera), quarta Giusi Volpi (Regina Sanremo).

La prossima prova della Coppa Liguria, il primo Golden, si svolgerà domenica 21 ottobre a Taggia.

Nella foto sopra: il podio del Quinta Categoria femminile.

Il podio del Sesta Categoria maschile.

Il podio del Quarta Categoria femminile.

Il podio del Quinta Categoria maschile.

Il podio del Quarta Categoria maschile.