Subappalti, vinta la lotta per i diritti degli autisti che consegna dei pasti nelle scuole genovesi

Genova. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uitucs Uil settore ristorazione raccontano una storia conclusa, per una volta, con un lieto fine. Ieri pomeriggio, firma storica con la Working Coop, azienda che opera sul territorio genovese in regime di subappalto per alcune delle aziende aggiudicatarie del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova per quanto riguarda il trasporto e la veicolazione dei pasti. Un verbale di accordo che chiude un percorso iniziato da anni, e ne apre uno nuovo; un percorso che ha preso forma negli anni, passando per la contrattazione d’anticipo che le organizzazioni sindacali hanno messo in atto con il Comune di Genova nella fase di stesura di quest’ultimo capitolato. In quella fase determinante, i sindacati hanno spinto con forza affinché anche gli autisti in regime di subappalto comparissero negli elenchi del Comune facendoli uscire dall’invisibilità e dalla precarietà.

Cosa mai accaduta prima. Autisti che da anni lavorano nella ristorazione scolastica, ai quali fino a ieri veniva applicato un contratto nazionale diverso da quello opportuno e quindi diverso da quello di tutte le altre maestranze che operano in quel settore. Un’ingiustizia durata troppo tempo, non risolvibile senza i dovuti sforzi e la dovuta passione che il sindacato deve mettere in campo per ottenere ciò che è giusto ed equo. Oggi, questa categoria di lavoratori vede finalmente compiuto un atto di diritto attraverso l’applicazione del Contratto Nazionale Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, identificati nei lotti di appartenenza, con nomi, cognomi e la propria storia lavorativa.