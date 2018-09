Spaccia cocaina nel centro storico, arrestato

Genova. La polizia durante il consueto servizio di controllo del movida, ieri notte, ha arrestato un cittadino senegalese di 37 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Centro, che si sono inoltrati nei vicoli a piedi, hanno notato il 37enne intento a parlare, con fare sospetto, con alcune persone. Gli operatori a quel punto hanno deciso di controllarlo ma quest’ultimo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga.

Immediatamente bloccato l’uomo, irregolare, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina e della somma di 110 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Sarà processato per direttissima..