Spaccaviano cocaina in centro, due 35enni in manette: in auto anche una pistola, migliaia di euro sequestrati

Genova. Da alcuni mesi avevano avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina utilizzando, come copertura, una nota pizzeria d’asporto del centro cittadino di proprietà di uno di loro, ma grazie alle indagini del commissariato di Pré sono stati arrestati. Si tratta di due cittadini albanesi di 35 anni.

Uno dei due giovani, detto “il Capo”, vendeva la cocaina anche a credito, sicuro del fatto che i clienti avrebbero poi pagato con regolarità perché se ciò non accadeva entrava in scena il “Socio”, ragazzo di grossa stazza e sempre taciturno con una forte capacità intimidatoria.

I due spacciatori, che viaggiavano sempre in coppia e a bordo di una macchina di grossa cilindrata, sono stati seguiti qualche giorno fa dagli investigatori di Prè che li hanno pedinati sino in zona Foce. Lì i malviventi si sono fermati per poi consegnare ad un acquirente un involucro di plastica prelevato dallo sportellino del tappo della benzina della loro vettura.

Nel momento del dello scambio i poliziotti li hanno trovati con 4 mila euro in contanti e circa 30 grammi di cocaina.

All’ interno della auto gli agenti hanno anche trovato un mazzo di chiavi di una casa ed un altro di una vettura intestata ad uno dei due spacciatori.

Le relative perquisizioni hanno consentito agli agenti di recuperare:presso l’abitazione “del Capo” ulteriori 20 mila euro euro suddivisi in banconote di grosso taglio e svariati oggetti idonei al confezionamento di stupefacente all’interno della vettura “del Socio”, di un revolver di piccole dimensioni carico con 5 colpi calibro 22 ed un coltello di grosse dimensioni entrambi celati sotto i sedili; armi probabilmente usate dal “Socio” per intimidire i clienti morosi.

I due spacciatori sono stati portati nel carcere di Marassi.