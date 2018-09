Sindacati si schierano per Toti. Cisl: “Lui il commissario per ricostruzione”

Genova. Le recenti polemiche sul ruolo del governatore ligure nella ricostruzione iniziano a vedere gli schieramenti: se il Movimento 5 Stelle compatto vorrebbe estromettere Toti dal ruolo di Commissario per la ricostruzione, arrivano le prime “schierate” a difesa del presidente di Regione.

A schierarsi a sostegno di Giovanni Toti la Cisl Liguria: “Come Cisl proponiamo che tutti i soggetti del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, dell’associazionismo e della politica, che tutta la comunità genovese e ligure si uniscano superando per il bene di Genova e della Liguria ogni contrapposizione per chiedere al Governo la nomina in tempi brevissimi di Giovanni Toti a commissario per la ricostruzione”

Così in una nota il Segretario Generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. “In questo momento a Genova e alla Liguria serve urgentemente il nuovo ponte. Serve al mondo del lavoro, serve alle imprese, serve ai cittadini. Le alternative sono la morte dell’economia, dell’occupazione e della vivibilità di tutto il territorio. Toti, commissario per l’emergenza, ha ad oggi gestito le forti criticità, assieme al sindaco Marco Bucci, nel modo migliore possibile. Guardiamo i fatti: le polemiche politiche non ci interessano e non devono affossare il futuro di Genova e della regione”, conclude il Segretario Generale della Cisl Liguria.