Si perdono sul Monte di Portofino con un bimba di tre anni, ritrovate all’una di notte

Camogli. Non hanno calcolato che in questa stagione la notte sopraggiunge più in fretta, rispetto all’inizio dell’estate, ma soprattutto hanno sbagliato il percorso, imboccando il sentiero sbagliato, portando con loro una bimba di tre anni con tanto di passeggino su un tratto che in alcune parti è adatto a chi è attrezzato per il trekking.

Brutta avventura per due donne che ieri sera alle 21, dopo qualche ora di cammino (erano partite alle 18 da San Fruttuoso di Camogli), hanno chiamato disperate i soccorsi perché si erano perse sul sentiero che porta verso le Batterie.

Le due donne e il bambino sono state ritrovate grazie a una considerevole quantità di squadre di persone alla loro ricerca, sia a terra, sia in mare: i vigili del fuoco di Rapallo, supportati anche dai colleghi di Genova, la guardia costiera, il soccorso alpino, il 118.