Si alza il sipario sulla nuova stagione del Basket Pegli

Genova. Nella serata di domani, giovedì 20 settembre, dalle ore 19 presso il palazzetto di via Cialli a Pegli, si terrà la presentazione ufficiale della stagione 2018/2019 del Basket Pegli. Alla presenza del consigliere comunale delegato allo sport Stefano Anzalone e del presidente Fip Liguria Alberto Bennati, saranno presentate tutte le squadre impegnate nei rispettivi campionati.

I fari saranno per il settore femminile, con Under 14 (bronzo ai Tricolori di Cagliari nel luglio 2018), Under 16 (due squadre) ed Under 18, e per quello maschile con Under 13, Under 14, Under 15, Under 18, Under 20, Under 16 Eccellenza, Under 18 Eccellenza e prima squadra al via di un nuovo campionato di serie C Silver maschile.

Sarà la presidente Antonella Traversa a presentare il rinnovato staff tecnico, pronto ad affiancare giocatori e giocatrici per supportarli al meglio lungo la strada che conduce a importanti obiettivi. Marco Costa è l’head coach della Serie C Silver e dell’Under 18 d’Eccellenza.

Sono affidati a Mario Conte i compiti di responsabile organizzativo del Basket Pegli assieme a quello di guida del settore giovanile ed head coach Under 16 Eccellenza, Under 14, Under 18 e Under 20. Ezio Torchia è responsabile del settore femminile e guida tecnica di Under 16 e Under 18 femminili. Stefano Ambrosini è head coach dell’Under 15 maschile e degli Esordienti oltre a esser assistente dell’Under 18 Eccellenza. Andrea Daga segue gli Under 13 e il Minibasket, di cui è responsabile Jacopo Oneto, impegnato anche nel ruolo di head coach di Under 16 Under 14 femminile. Ecco gli assistenti: Claudio Miragliotta (Serie C Silver), Stefano Fanelli (Under 16 Eccellenza), Lorenzo Casalino (Under 18 Eccellenza). Completano la rosa di istruttori Minibasket Alessandro Pera, Virginia Gonnella, Chiara Monachella.

Lo staff medico è composto da Riccardo Mortara (preparatore fisico settore giovanile maschile e femminile), Marco Pansecco (preparatore fisico Serie C Silver), dal fisioterapista Luca Gottingi. Fondamentale anche l’apporto di Erica Di Chiara per organizzazione e segreteria assieme ai dirigenti accompagnatori Brichetto, Mozzone, Moggio, Prandi, Ventura, Pierantonio, Monachello, Bochicchio e Nicoletti.