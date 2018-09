Sfollati Ponte Morandi, Di Maio: “Presto decreto urgente, hanno ragione”

Genova. “Stiamo mettendo a punto un decreto urgente che, oltre al problema di tante persone abbandonate in Italia come i terremotati di Ischia e del Centro Italia, affronti anche il tema di Genova e soprattutto di coloro che sono sfollati e hanno diritto ad una casa”.

Lo ha annunciato a Napoli Luigi Di Maio. “Quindi – aggiunge – è una questione di settimane, ma forse di alcuni giorni e metteremo fuori questo decreto”.

Secondo il vice premier gli sfollati in seguito al crollo del ponte che oggi hanno protestato a Genova “hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in Italia in balia delle elemosine di Autostrade”.