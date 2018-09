Sestri Ponente, interruzione idrica il 12 settembre

Genova. Sospensione dell’erogazione idrica programmata per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione mercoledì 12 settembre dalle 8 alle 17 a Sestri Ponente.

Lo comunica Iren Acqua. Queste le vie coinvolte: via Cibrario, via Pionieri e Aviatori d’Italia, Marina di Sestri Ponente.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente