Genova. In vista delle piogge stagionali previste per l’autunno sono in corso operazioni di pulizia su diversi alvei dei torrenti genovesi.

Da qualche giorni i tecnici di Aster sono all’opera a Sestri Ponente, sul torrente Chairavagna, periodico “osservato speciale” durante le piogge autunnali.

Dopo decine di segnalazioni ricevute dai lettori, quindi, possiamo finalmente riportare la notizia che le operazioni di pulizia del’alveo sono in corso: sfrondature, taglio di infestanti e rimozione di rifiuti e detriti. Nella speranza che possa bastare.