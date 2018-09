Genova. La Sestrese perde (3-0), a Loano, il big match della prima giornata del campionato di Promozione A.

Corrado Schiazza, mister verde stellato, la analizza così: “Mi trovo a commentare una partita alquanto strana… dove la Loanesi ha prevalso con merito e chi vince, nel calcio, ha sempre ragione… ho tanto rammarico per le due, ineccepibili, espulsioni (Raso e Ardinghi) subite nel momento in cui avevamo la partita in mano, anche dopo aver sbagliato il rigore (ndr, Vernice neutralizza il penalty di Cafferata) purtroppo abbiamo perso la testa e ciò ha pregiudicato l’andamento della partita. Situazioni del genere non devono più accadere e questo lo ribadirò, a chiare lettere, alla ripresa degli allenamenti in vista del match casalingo con il Taggia.