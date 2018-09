Genova. “C’era grande voglia di riscatto, dopo la sconfitta, amara, di Loano, nella quale siamo stati puniti più dagli episodi, che dal gioco – afferma il direttore sportivo Andrea Catania – oggi si è vista in campo una grande Sestrese, nel primo tempo, oltre ad aver segnato due reti, non abbiamo rischiato nulla e creato almeno cinque, nitide, palle goal”.

“Nella ripresa il ritmo è calato e il Taggia, che è una buona squadra, è cresciuto – continua Catania – ma siamo stati bravi e determinati a lottare per portare a casa questo importante risultato”.

“Mi complimenmto con tutta la squadra per la qualità ed il carattere messi in campo per tutti i novanta minuti di gioco – conclude il direttore sportivo – domenica ci aspetta un’altra sfida casalinga contro un avversario importante come il Bragno, mentre tra quindici giorni saremo in trasferta ad Arenzano. Al termine di queste partite potremo dire qualcosa di più su questa Sestrese”.