Serra Riccò, colpito al braccio da pallini di rimbalzo: cacciatore 74enne ricoverato al San Martino

Genova. E’ stato colpito al braccio da alcune schegge di rimbalzo provenienti dal fucile di un suo compagno di caccia. Per questo un cacciatore di 74 anni è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.

E’ successo questa mattina nei boschi di Serra Riccò. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

L’uomo, ricoverato in codice rosso perché cardiopatico, non sarebbe in gravi condizioni ma i medici del monoblocco dovranno decidere nelle prossime ore se intervenire per eliminare il corpo estraneo.