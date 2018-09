Scuole sicure, giro di vite contro lo spaccio giovanile. A Genova assegnati 146 mila euro

Genova. Il governo stanzia 2,5 milioni di euro per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle scuole: a Genova arriveranno 146 mila euro.

Una delle indicazioni contenute nella direttiva “Scuole sicure” è la raccomandazione ai comuni affinché, nell’ambito dei regolamenti comunali, individuino le scuole fra i luoghi dove applicare il Daspo, ossia una misura di allontanamento.

Il ministro dell’interno Salvini ha spiegato che con questo progetto si punta ad avere gli stessi risultati avuti con Spiagge sicure: “operazione che è ancora in corso, sulla quale abbiamo pure investito 2,5 milioni di euro. I risultati sono stati 3mila reati in più contestati, 270mila prodotti contraffatti sequestrati per un importo di 2 milioni di euro. Questo, aggiunto ai 200 posti di lavoro stagionale creati, fa sì che la spesa sia stata interamente riassorbita”.

I fondi complessivi di 2,5 milioni di euro per Scuole sicure sono attinti dal Fondo Unico Giustizia e la somma sarà ripartita in proporzione al numero degli abitanti. Le 15 città beneficiarie saranno: Roma, a cui andranno 727 mila euro; Milano. 344 mila euro; Napoli, 243 mila euro; Torino, 222 mila euro; Palermo, 168 mila euro; Genova, 146 mila euro; Bologna, 98 mila euro; Firenze, 96 mila euro; Bari, 81 mila euro; Catania, 78 mila euro; Venezia, 66 mila euro; Verona, 65 mila euro; Messina, 59 mila euro; Padova, 53 mila euro; Trieste, 51 mila euro.