Scuola, ecco il piano per l’emergenza post crollo: trasporti, kit didattici ed esenzioni

Genova. L’inizio dell’anno scolastico è alle porte: il 17 settembre ripartiranno le lezioni regolarmente, come previsto, ma per molti studenti non sarà un anno qualsiasi.

Per cercare di ovviare ai problemi soprattutto logistici che interessano metà città, Comune, Regione e Miur hanno predisposto un piano per gestire l’emergenza, diviso su tre livelli di intervento.

Il primo è dedicato a tutti gli studenti evacuati, per ogni ordine e grado: sono 102 gli studenti che hanno dovuto cambiare abitazione e sarà garantito un sistema di trasporto personalizzato. Le famiglie sono già state contattate per attivare il servizio. Eventuali trasferimenti scelti dalle famiglie, saranno agevolati da procedure speicifiche pensate dal Miur.

A tutti questi studenti sarà inoltre garantito un kit scolastico, finanziato dal ministero, che fornirà zaino, cancelleria, grembiule, abbigliamento sportivo, e, ovviamente, la fornitura dei libri. I 10 studenti universitari sfollati sono stati esonerati dalle tasse universitarie e sarà assicurato il servizio mensa.

Per gli studenti fino alla terza media, non evacuati ma interessati dal blocco della viabilità, che sono 178, saranno predisposti scuolabus dedicati, che seguiranno i percorsi che nel tempo cambieranno in base alle mutate esigenze della viabilità cittadina.

In ultimo, per gli studenti non evacuati ma del secondo ciclo scolastico, che sono circa 2 mila, avranno a disposizione delle navette dedicate, che affiancheranno il normale servizio pubblico: 7 percorsi aggiuntivi per 40 nuove fermate. Il tutto sarà consultabile sul sito di Comune, Regione e della direzione scolastica.

Per la prima settimana, che come di norma è con orari ridotti, sono state studiate coincidenze con i treni in arrivo a Genova. Una navetta dedicata si muoverà tra Principe e Sampierdarena, con sosta a Di Negro presso la fermata della metro.

Nelle stazioni di ferrovia e presso le fermate della metro coinvolte saranno allestiti dei point informativi, con personale di protezione civile in pettorina, che assisteranno gli studenti (ma non solo) per la fruizione dei servizi. Oltre a questo personale aggiuntivo della Polizia Locale sarà schierato presso i nodi nevralgici del traffico.