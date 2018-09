Scivolone social per il ministro Toninelli, quell’ironia fuori luogo sul barbiere con riferimento a ponte Morandi

Genova. Politica e social network, quante volte fonte di polemiche. Come questa, l’ennesima verrebbe da dire, che ha ancora una volta per protagonista il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Che sulla vicenda di ponte Morandi non smette di scivolare con battute, post e tweet fuori luogo.

Dai selfie in vacanza mentre Genova era nel pieno dell’emergenza post crollo, alla foto sorridente con Bruno Vespa e il plastico del viadotto collassato, questa volta Toninelli cade sul barbiere.

Nel mirino per una foto postata sul suo profilo Instagram. L’immagine raffigura il titolare delle Infrastrutture insieme con i figli e la scritta “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Frase poi cancellata, da lui o dai suoi collaboratori (come accaduto nel caso di un meno grave post su Juve e Ronaldo lanciato dal profilo twitter del ministero).

La foto “incriminata” ricompare, ma modificata: “Assieme ai miei piccoli un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio”. Toninelli probabilmente faceva riferimento anche al post pubblicato lo scorso 11 settembre dalla pagina satirica Lercio.it nella quale, sotto una foto sorridente del ministro, si annunciava ironicamente che era stata “Revocata la concessione al barbiere di Toninelli”.

I commenti di indignazione da parte dei colleghi della politica, perlopiù avversari, sono immediati. “Il ministro Toninelli su Instagram tenta di fare il simpatico, giocando sui fatti di Genova e sull’annunciata revoca della concessione ad Autostrade. Lui ci scherza e straparla, ma c’è una città ferita e con 43 morti, che aspetta atti concreti e forti”, afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

“E’ intollerabile l’ironia e il sarcasmo di Toninelli, la sua irresponsabilità perdurante. Ma è inutile prendersela con lui, che non si rende conto delle sue responsabilità e non è certamente in grado di svolgere il ruolo che gli e’ stato affidato. La colpa è di chi lo ha nominato a questo incarico”, commenta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Non bastava il no alla Gronda o il plastico del ponte: Toninelli insiste a ironizzare su una tragedia. Quest’uomo non sta bene, aiutatelo”, attacca via twitter l’ex segretario del Pd Matteo Renzi.