Santo Stefano d’Aveto, fungaiolo muore dopo caduta nel bosco. L’intervento di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Genova. Ieri, poco dopo le 12,30 Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco sono stati attivati per il recupero di un uomo caduto mentre era per funghi a Santo Stefano d’Aveto.

Immediatamente è stata organizzata una squadra per raggiungere il luogo dell’incidente, purtroppo per l’uomo non c’ è stato nulla da fare: classe 52, di Piacenza, in compagnia di amici era nei pressi di Vico Soprano (Rezzoaglio) tra il Monte Rotton e il Valico del Pescino per funghi, per una fatalità e’ scivolato lungo un canale molto ripido arrestando la caduta dopo circa cento metri, urtando contro alberi e rocce.

Sul posto e’ intervenuta in supporto anche la squadra di tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna, il decesso dell’uomo è stato constatato dal medico del CNSAS Liguria e dopo aver avuto l’autorizzazione a spostare il corpo è intervenuto l’elicottero dei VVF che però, visto il luogo impervio non è riuscito ad operare.

Per il recupero è stato quindi chiesto l’intervento dell’elicottero del 118 di Pavullo con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino che grazie all’ottima esperienza dei piloti e dell’equipaggio nell’operare in ambiente impervio hanno effettuato il recupero con l’ausilio della squadra a terra. Alle 1830 il corpo è stato trasportato fino al Valico del Pescino per poi essere affidato alle onoranze funebri . Sul posto anche i Carabinieri e autoambulanza di Lavagna.