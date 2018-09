San Martino, il quartiere si organizza per pulire strade, piazze e marciapiedi

Genova. La scritta “Puliamo San Martino”, con “-amo” racchiuso in un cuore. Questo è il titolo eloquente dell’iniziativa del Civ San Martino di Albaro che avrà luogo domani, domenica 23 settembre, per le vie del quartiere.

La prima giornata di pulizia collettiva organizzata per il popoloso quartiere del levante genovese, da qualche tempo trascurato e “mal trattato” dai chi lo attraversa: erbacce, rifiuti abbandonati, i classici “regalini” di cani i cui padroni sono poco civilizzati.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Remondini: “Noi abbiamo scope, sacchi e palette – si legge nel manifesto on line dell’evento – manchi solo tu!”. Un’iniziativa che si spera possa essere “contagiosa”, e possa sensibilizzare tutti, anche i più piccoli: adoperarsi per la raccolta può insegnare a non disperdere i rifiuti.