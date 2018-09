Sampierdarena, incendio nella notte in via Spataro. Tre macchine distrutte

Genova. Questa mattina alle 6.15, una squadra dei vigili del fuoco, è intervenuta in via Spataro per incendio auto.

Un vettura ha preso fuoco per cause in via di accertamento, coinvolgendo anche le due macchine in sosta davanti e dietro, danneggiandole notevolmente.

L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero aggredire ulteriori mezzi. Per fortuna non si registrano feriti. Sono al vaglio le cause dell’incendio