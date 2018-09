Sampierdarena: “Cambiate quel cartello”. L’allarme per la segnaletica sbagliata

Genova. Nella viabilità d’emergenza che ha “sconvolto” il traffico cittadino, soprattutto del ponente genovese, esistono ancora punti poco chiari e talvolta ambigui.

Anzi, alcuni potrebbe essere fuorvianti, se non addirittura sbagliati. A segnalarlo il consigliere municipale Fabrizion Maranini, che da alcuni giorni sta monitorando le indicazioni stradali modificate per la contigenza.

“È corretta quella incrocio Cantore/Fossato che dirige su via di Francia e quindi Lungomare Canepa per non far incontrare sottopassi ai TIR – segnala il presidente della Prima commissione del Muncipio Centro Ovest – ma è sbagliata quella di fronte al Novotel che dirige a destra su Via Cantore e di conseguenza su via degola”.

Una indicazione che potrebbe spingere chi, costretto all’uscita di Genova Ovest, deve andare a ricongiungersi al nodo autostradale a Sestri a scegliere la via più urbana. Il problema potrebbero essere i camion che tratti in inganno si ritroverebbero bloccati dal viadotto ferroviario di via Degola.

“E’ urgente, bisogna cambiatre questa ultima indicazione” afferma Maranini. Nel caos di queste settimane, l’entropia regna sovrana.