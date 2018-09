Sampdoria, orario “impossibile” per il recupero con la Fiorentina

Genova. La regola è chiara, non si può avere nessuna partita in concomitanza con le partite di Champions o Europa League, per questo l’orario del recupero della prima giornata tra Sampdoria e Fiorentina è stato fissato a un orario che non agevola per nulla chi va allo stadio: mercoledì 19 settembre alle 17.

Pubblicati dalla Lega Calcio anche anticipi e posticipi sino alla 16esima giornata e per la Sampdoria sono sette le partite in cui l’orario non sarà domenica alle 15 (più l’infrasettimanale del 26 settembre):

4^ giornata: sabato 15 settembre ore 20.30 Frosinone-Sampdoria

5^ giornata: sabato 22 settembre ore 18 Sampdoria-Inter

6^ giornata: mercoledì 26 settembre ore 21 Cagliari-Sampdoria

7^ giornata: lunedì 1 ottobre ore 20.30 Sampdoria-Spal

8^ giornata: domenica 7 ottobre ore 15 Atalanta-Sampdoria

9^ giornata: lunedì 22 ottobre ore 20.30 Sampdoria-Sassuolo

10^ giornata: domenica 28 ottobre ore 15 Milan-Sampdoria

11^ giornata: domenica 4 novembre ore 15 Sampdoria-Torino

12^ giornata: domenica 11 novembre ore 15 Roma Sampdoria

13^ giornata: domenica 25 novembre ore 20.30 Genoa-Sampdoria

14^ giornata: sabato 1 dicembre ore 20.30 Sampdoria-Bologna

15^ giornata: sabato 8 dicembre ore 20.30 Lazio-Sampdoria

16^ giornata: domenica 16 dicembre ore 15 Sampdoria-Parma