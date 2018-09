Genova. Dopo la sconfitta di Udine e la vittoria a Frosinone, nella terza trasferta di campionato la Sampdoria completa la serie di risultati cogliendo il primo pareggio.

Alla Sardegna Arena di Cagliari i blucerchiati hanno impattato 0 a 0, uscendo dal rettangolo di gioco con tanto rammarico per quanto accaduto. Infatti, sebbene nel primo tempo sia stata la squadra sarda a fare la partita e nella ripresa, con un legno per i sardi e due per gli ospiti, non sia mancato l’equilibrio, la grossissima occasione è capitata ai liguri, proprio allo scadere: ma Kownacki, da poco entrato, se lo è visto parare da Cragno.

La cronaca. Maran schiera i suoi con un 4-3-1-2 con Cragno; Srna, Klavan, Pisacane, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Romagna, Bradaric, Dessena, Ionita, Cerri, Sau.

La Sampdoria risponde con lo stess schema, 4-3-1-2, ed il seguente schieramento: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Praet, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Le riserve sono Rafael, Belec, Vieira, Sala, Jankto, Linetty, Tavares, Ferrari, Tonelli, Stijepovic, Rolando, Kownacki.

Arbitra Rocchi (Firenze) assistito da Santoro (Catania) e Rocca (Vibo Valentia); quarto uomo Giua (Olbia). Var Manganiello (Pinerolo); Avar Di Iorio (VCO).

La prima occasione, al 3°, è per il Cagliari: assist di Srna, Pavoletti cerca la deviazione e manda a lato di poco.

Al 6° il primo corner, per i locali. Al 7° Joao Pedro riceve in area e calcia: alto.

La Sampdoria si fa viva al 10° con Defrel che intercetta un pallone, poi Cragno lo fa suo anticipando Quagliarella. Al 14° va al tiro Ramirez: il suo sinistro si spegne sul fondo.

Al 17° Colley, una sicurezza in difesa, si rifugia in angolo; i blucerchiati sventano allontanando la palla messa in mezzo.

Al 22° Cigarini atterra Ramirez e viene ammonito. Al 23° gran lancio dalle retrovie di Cigarini, Joao Pedro e Pavoletti non si capiscono e la difesa ligure rimedia in angolo. Sul tiro dalla bandierina Audero allontana col pugno, poi Srna spara da fuori area: alto.

Alla mezz’ora Bereszynski interviene irregolarmente su Joao Pedro: ammonito. Castro prova il tiro, Murru devia: ancora un angolo per i rossoblù. Palla smorzata, tra le braccia di Audero.

Al 33° Cagliari pericolosissimo: cross di Srna per Farias, colpo di testa da distanza ravvicinata e Audero respinge.

Al 40° un cross di Bereszynski viene messo in angolo da Klavan. Sugli sviluppi Defrel mette i mezzo, la difesa sarda spazza.

Al 44° Ekdal ferma l’ultima iniziativa locale del primo tempo. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo, al 1° Murru scocca il sinistro: a lato. Al 2° ci prova Defrel, ma nemmeno lui trova la porta.

Ancora Sampdoria, che dopo un primo tempo evanescente pare aver iniziato la ripresa con ben altra verve: al 5° Quagliarella calcia dal limite, palla deviata che termina sul fondo.

La grossa opportunità, però, è per il Cagliari, al 9°: tiro a giro di Farias e palla sul palo, con deviazione di Audero; l’azione prosegue e Srna manda alto.

Cambio di fronte, Ramirez lancia lungo, Defrel rincorre il pallone e lo recupera, ma irrompe Klavant e ferma l’azione.

All’11° Sampdoria vicinissima al vantaggio: assist perfetto di Barreto per Defrel che incorna e centra la traversa; sulla ribattuta Ramirez spedisce alto.

Al 14° Ramirez viene ammonito per fallo su Farias. Al 17° entra Linetty per un nervoso Ramirez. Tra i locali dentro Ionita e Bradaric per Joao Pedro e Cigarini.

Al 19° Farias si libera in corsa di Colley e da posizione defilata manda a lato. Al 21° palla in area per Quagliarella: colpo di testa a lato. Angolo dalla destra per la Sampdoria, Barreto mette nel mezzo ed Ekdal calcia a rete ma non trova la porta.

Tocca ancora a Colley liberare l’area da un cross di Srna; la partita si mantiene equilibrata e aperta ad ogni risultato.

Al 27° Linetty entra in area e fa partire un destro a giro che colpisce la parte superiore della traversa.

Al 30° Praet atterra Srna: ammonito. Sulla susseguente punizione calciata da Srna c’è la deviazione di testa da Pisacane, in ottima posizione: palla a lato.

Al 35° Praet lascia il posto a Jankto. Al 39° dentro Kownacki per Quagliarella; nel Cagliari entra Andreolli per Pisacane.

Al 44° Audero esce e fa suo il pallone anticipando Farias. Cambio di fronte, Sampdoria in attacco e Klavan aggancia Defrel: calcio di rigore. Lo calcia Kownacki: para Cragno e la Sardegna Arena esplode in un urlo liberatorio.

Il Cagliari si riversa in attacco: palla in angolo. Kownacki conclude cercando riscatto: Cragno blocca la sfera. È l’ultimo sussulto: il triplice fischio sancisce il pareggio a reti inviolate. Nemmeno questa volta la Sampdoria è riuscita ad espugnare un campo che le è tradizionalmente ostico.

Secondo pari per i blucerchiati che restano a metà classifica; lunedì 1 ottobre ospiteranno la Spal.