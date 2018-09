Sampdoria-Fiorentina, metropolitana in servizio da Brignole a Brin fino alle 22,30

Genova. In occasione dell’incontro di calcio Sampdoria – Fiorentina, in programma mercoledì 19 settembre alle ore 19.00 allo stadio Luigi Ferraris, la metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta, da Brin a Brignole fino alle 22.30 (ultima corsa da Brignole per Brin alle 22.30).

La metro si aggiunge al normale servizio stadio, che prevede le linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Comune di Genova e AMT con tale provvedimento intendono agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei genovesi e in particolare degli abitanti della Valpolcevera, anche in occasione di eventi speciali.

“È un’iniziativa di buona mobilità per agevolare i cittadini che vogliono raggiungere lo stadio per assistere alla partita, soprattutto chi arriva dalla Valpolcevera – dichiara Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – La scelta di utilizzare la metro aiuta a decongestionare il traffico, soprattutto in questo periodo tanto delicato per la vita della città”.

“AMT si impegna ogni giorno per favorire la mobilità dei genovesi e la mobilità riguarda anche le attività sportive e ricreative – sottolinea Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – Abbiamo accolto volentieri la richiesta di questa apertura della metropolitana e abbiamo immediatamente dato la nostra disponibilità”. Si ricorda che la metro effettua servizio non stop tutte le notti sulla tratta Brin – Dinegro.