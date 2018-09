Salone Nautico, oggi conferenza stampa prima a Milano e poi Genova. Anche per mostrare che in città si arriva senza problemi

Genova. Una doppia conferenza stampa, prima a Milano, per la platea internazionale, e poi nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, oggi alle 18, per tutta la città. Per ricordare che il Salone Nautico numero 58 si svolgerà tra poco – dal 20 al 25 settembre – e punta a superare se stesso nonostante la criticità logistica e di immagine legata al crollo di ponte Morandi.

Oggi la doppia conferenza stampa, a poche ore l’una dall’altra, sull’asse Genova Milano sarà anche un modo, per le istituzioni, di dimostrare nei fatti che raggiungere il capoluogo ligure, da quello lombardo, in macchina o in treno, non è un’impresa impossibile. Anzi.

Dopo un salone del 2017 chiusosi con 148.228 visitatori, 884 brand esposti e 32 Paesi rappresentati, per il Nautico «Il 98% degli espositori ha già confermato la propria presenza – aveva spiegato Carla Demaria, presidente di Ucina, poche settimane fa – inoltre il 64% degli espositori ha chiesto un aumento di spazi, sia a terra sia in mare, e hanno fatto domanda di partecipazione alla kermesse 57 nuovi espositori, 38 dei quali dall’estero”.

Tra i nuovi arrivi alla kermesse genovese ci sono Princess , Fjord, Grady White, Delta Powerboats, Riviera e Bluegame. Da tre anni la crescita del settore è a due cifre (+12% per l’ultimo dato del 2017), l’edizione 2018 passa da essere un salone generalista a un salone multispecialistico su quattro settori: accessoristica, vela, fuoribordo e il settore motoryacht e superyacht.