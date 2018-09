Salone nautico, lunedì 24 la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Genova. Il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà in visita al Salone Nautico lunedì 24 luglio.

I dettagli della visita, che dovrebbe svolgersi in mattinata, saranno noti nelle prossime ore.

E’ la terza volta che il capo dello Stato viene a Genova negli ultimi tre mesi. Dopo la visita a giugno in occasione dell’anniversario della fondazione dell’ospedale Gaslini, il presidente della Repubblica è stato a Genova lo scorso 18 agosto in occasione dei funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi. In quell’occasione il capo dello Stato aveva anche fatto visita ai feriti nei vari ospedali genovesi.