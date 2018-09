Salone Nautico, il vicepremier Salvini arriva venerdì. Per l’inaugurazione ci sarà Toninelli

Genova. Genova. Il titolare del Viminale Matteo Salvini sarà a Genova venerdì in visita alla 58° edizione del Salone Nautico. L’orario non è ancora comperato ma sarà probabilmente nel pomeriggio.

Confermata anche la presenza all’inaugurazione della kermesse nautica del ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli: dopo le polemiche di questi giorni, dal sorriso con il plastico del ponte a Porta a Porta alla battuta sul barbiere, per lui non è esclusa qualche contestazione.

La vera notizia diffusa ieri da Ucina è però l’arrivo al Salone del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella tornerà così a Genova per la terza volta in poco più di quattro mesi. Il capo dello Stato aveva visitato il Gaslini a metà maggio, poi è tornato a Genova dopo la tragedia del ponte Morandi in occasione del funerale delle vittime. Ora ha accettato l’invito di Ucina forse per testimoniare la vicinanza alla città che tenta di rialzarsi.

La visita di Mattarella, pur confermata, non è ancora stata calendarizzata ma potrebbe essere nel fine settimana.