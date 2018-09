Salone Nautico al via, test di fuoco per il traffico di Genova: la situazione sulle strade

Genova. La mattinata di questo giovedì 20 settembre è iniziata in coda per chi si muove tra il ponente, la Valpolcevera e il centro. Non ci sono particolari criticità oltre, naturalmente, all’assenza di ponte Morandi e quindi di gran parte della viabilità autostradale urbana, eppure i nodi di Sestri Ponente, Borzoli e Bolzaneto continuano a soffrire.

Lunghe code sulle direttrici verso il centro e verso i caselli autostradali.

Code stamani anche sulla rete delle autostrade, in particolare sulla A7 tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 e sulla A12 tra Nervi e il bivio A7/A10.

Oggi però inizia anche il Salone Nautico internazionale. L’edizione numero 58 della kermesse rappresenterà una vera prova del nove per il traffico cittadino. Il Comune di Genova ha messo a punto una serie di misure per facilitare gli spostamenti. Le trovate tutte qui. Ma potrebbe non bastare.

Molto dipenderà dal fatto che non si determinino intoppi aggiuntivi (come gli incidenti di ieri, con un tir che sulla Guido Rossa, perdendo il carico, ha bloccato completamente il traffico) e che i mezzi pesanti inizino a utilizzare la strada a mare, la via Della Superba, recentemente inaugurata.