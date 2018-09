Rugby, Under 16: tre squadre liguri rincorrono il girone élite

Genova. I primi appuntamenti agonistici della nuova stagione agonistica 2018/19 per i club liguri sono quelli inerenti alla fase di qualificazione per l’accesso al girone élite per Under 16.

Per la Liguria le squadre in gara sono il Cus Genova, che la scorsa primavera ha conquistato l’ambìta Coppa Walter Piccoli, la FTGI Rugby Ligues e le Province dell’Ovest.

Il lotto delle partecipanti è un gruppo agguerrito e, solo dopo ben cinque turni di gare e ripescaggi, quattro squadre accederanno all’élite in compagnia delle già aventi diritto, e cioè Amatori & Union Milano, Junior Brescia, Calvisano e VII Torino.

Il programma delle squadre regionali prevede per domenica 9 settembre i seguenti test:

primo turno (gara unica ad eliminazione diretta)

Cus Genova – Lecco (Genova, campo Carlini ore 12, 30 arbitro Giacomo Giovanelli)

Velate – FTGI Rugby Ligues (Velate, campo Luini ore 12,30)

Province dell’Ovest – Bergamo (Cogoleto, campo Marco Calcagno ore 12,30 arbitro Alessandro Torazza)

Le formazioni perdenti passeranno alla fase ripescaggi.

Nella foto: gli Under 16 del Cus Genova vincitori della Coppa Walter Piccoli.