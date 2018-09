Ruba uno zaino alla fermata Flixbus, poliziotto fuori servizio contribuisce all’arresto

Genova. Si è impadronito, grazie a un complice, di uno zaino lasciato incustodito alla fermata dell’autobus Flixbus di via Fanti d’Italia, ma non aveva calcolato che un poliziotto non in servizio fosse nei paraggi. Uno dei due malintenzionati si era posizionato in via Mura degli Zingari e, dopo essersi accertato che non ci fosse nessuno, ha fatto un cenno al complice che ha afferrato il bagaglio ed gli è corso incontro.

Il poliziotto ha subito contattato la sala operativa della questura e ha seguito i due ladri, uno dei quali si è dileguato, mentre il secondo si è nascosto dietro un muro per verificare il bottino. Lì è stato sorpreso dall’agente e dai colleghi del Commissariato Prè, sopraggiunti sul posto, nei cui confronti ha reagito con violenza, spintonandoli e colpendoli con calci e gomitate, prima di essere bloccato.

L’uomo, un marocchino di 25 anni, irregolare in Italia e gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato. Lo zaino rubato è stato recuperato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario. Fissata per questa mattina la direttissima. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15.30.