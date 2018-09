Rossiglione, versa caparra per casa vacanza che non esiste. 58enne denunciato per truffa

Genova. Ieri i carabinieri di Campo Ligure, a conclusione di indagine hanno denunciato in stato di libertà per truffa, sostituzione di persona e possesso di documento falso un uomo.

Il 58enne di Napoli, coniugato, pregiudicato, con l’utilizzo di un documento falso, aveva messo on line un annuncio di locazione per una un appartamento ad Andora, Savona. Appartamento che non esisteva e che non era nelle sue disponibilità.

A cadere nella truffa, una signora di Rossiglione, che aveva avviato le trattative per godersi qualche giorno di vacanza nella nota località balneare. Dopo aver versato la caparra di 200 euro, però, non riceveva più alcuna comunicazione.