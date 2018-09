Rixi nominato viceministro a Infrastrutture e Trasporti: “Commissario sia capace e condiviso”

Genova. “Ieri sera il consiglio dei ministri mi ha nominato viceministro alle Infrastrutture e trasporti con delega ai Porti, navigazione interna, logistica ed edilizia speciale. Ringrazio il premier Conte e tutti i ministri per la fiducia che mi hanno voluto dare”. Lo ha scritto il viceministro Edoardo Rixi sulla sua pagina Fb.

Una nomina che arriva mentre il dibattito sul nome del super commissario per la ricostruzione post crollo Ponte Morandi si accende. Nella giornata di ieri proprio il nome di Rixi era circolato tra i papabili.

La nomina a viceministro, attesa, potrebbe avere due valenze: da un lato stoppare l’eventuale iscrizione al ruolo di commissario, oppure rafforzarla, avendo un “collegamento” diretto con il governo. In serata, a margine della manifestazione di De Ferrari, Rixi, Toti e Bucci incontreranno il premier Conti, presente in città, per fare il punto anche sulla nomina del Commissario