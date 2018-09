Ritrovato e messo in salvo il fungaiolo disperso da ieri notte nei boschi di Lorsica

Valfontanabuona. E’ stato trovato sano e salvo, anche se un po’ provato, l’uomo di 69 anni disperso da ieri sera in un bosco di Lorsica, in frazione Barbagelata.

Il pensionato era alla ricerca di funghi insieme al fratello quando i due hanno perso il contatto e il 69enne si è perso. E’ stato egli stesso a lanciare l’allarme, al telefono, non trovando più la strada. Tuttavia rintracciarlo non è stato semplice per vigili del fuoco, la squadra di Chiavari.

Il soccorso si è concluso stamani con il ritrovamento del malcapitato. Le sue condizioni di salute risultano buone, secondo il parere del medico del 118 facente parte dell’equipaggio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Lo sventurato è stato imbarcato col verricello e trasportato all’ospedale per accertamenti.

Il ritrovamento è stato facilitato dalla applicazione WhatsApp, che ha permesso l’invio delle coordinate da parte dell’uomo. Ottima la collaborazione con gli altri enti intervenuti sul posto, soccorso alpino e i volontari.