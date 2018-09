RistorExpo, Matteo Losio e il primo campionato mondiale di cucina italiana a legna e carbone

Genova. Mancano poco più di due settimane all’inaugurazione della prima edizione genovese di RistorExpo – mostra BtoB dedicata ai professionisti del fuori casa e aperta a tutti i visitatori, curiosi e innamorati della cucina in programma dal 14 al 17 ottobre all’interno del Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova – e il primo dei tanti grandi personaggi – che prenderanno parte a RistorExpo – a salire sul palcoscenico delle presentazioni è Matteo Losio (il suo show cooking è previsto per la mattina di domenica 14 ottobre).

Chef del Braxe e del locale storico della Superba Bruxaboschi,- portabandiera della croce di San Giorgio a Mosca durante le giornate genovesi in Russia -, da generazioni è precursore e pioniere dell’innovazione tra i fornelli.

“Apportare alla cucina i migliori metodi di conversazione e perfezionamento del prodotto è una missione – spiega lo stesso Matteo Losio – Questo concetto si può applicare a ogni elemento ed è la naturale traduzione di quello che oggi si definisce rispetto della materia prima”. La vera novità che Chef Losio porterà all’interno di RistorExpo, però, è una passione cha nasce da lontano.

Focus Homini: Campionato Mondiale di Cucina Italiana a Legna e Carbone ha come scopo principale quello di far realizzare ai partecipanti che vorranno cimentarsi, sia da professionisti che dilettanti, la particolarità unica e inimitabile dei cibi cucinati con strumenti a legna o carbone, tornando indietro nel tempo e riscoprendo le tradizioni.

“C’è chi dice che non so stare senza buttarmi su progetti laboriosi e difficili – spiega Losio – Forse hanno ragione. È così che mi è balenata per la mente l’idea della legna e del carbone, e di realizzare il primo campionato mondiale di Barbecue; è così che nasce Focus Homini”.

Una sola filosofia, condivisa e abbracciata immediatamente dal grande Chef Paolo Parisi, è quella che vede l’uomo “riavvicinarsi al fuoco, elemento primordiale e padre di ogni cottura dei popoli – spiega Matteo Losio – Il fuoco deve essere creato, seguito, controllato e dominato con passione, competenza e con una presenza che richiede dedizione. Capacità di cottura e di adattamento, non si tratta di una macchina che si possa controllare con un pulsante o una manopola, bensì fornisce un calore unico e inimitabile, può dare sapore come distruggere, può essere devastante o delicato, ma ha bisogno che l’uomo ci si dedichi totalmente, questo è il vero Focus Homini”.

Ecco l’occasione: Ristorexpo. Un evento collaudato e di successo in Lombardia che grazie all’impegno di Lario Fiere, ConfCommercio, Fipe e Fepag sbarca all’ombra della Lanterna dal 14 al 17 ottobre.

“Un nuovo importante Evento del settore enogastronomico in una Genova che non si arrende davanti a nulla, adesso è arrivato il momento di riportare la gloria alla Superba. Vi aspettiamo ad assistere a questa gara e a tutti gli eventi collaterali che in 4 giorni riempiranno gli spazi interni ed esterni alla Fiera di Genova difronte al mare, scenario unico e di grande effetto”, conclude Losio.

Tante saranno le proposte di condivisione e momenti di ascolto. Tanti Chef con l’intento unico di divulgare la cucina Italiana. Troverete regolamento e moduli per iscriversi alla gara sul sito: www.focushomini.it