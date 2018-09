Riparazioni Navali, Viale: “Autority ha dato rassicurazione su ripristino presidio medico”

Genova. “Oggi, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova, ho colto l’occasione per rappresentare al presidente dell’Autorità Portuale Signorini l’urgenza e la necessità del ripristino del presidio medico presso le Riparazioni Navali ricevendo rassicurazioni”. Così la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in una nota.

In riferimento all’incontro che doveva essere svolto in consiglio regionale martedì scorso in merito al presidio medico presso le Riparazioni Navali, l’assessore Viale aggiunge: “Nel pomeriggio di martedì ho scritto al rappresentante della Cgil, esprimendo rammarico per il disguido che non mi ha consentito di partecipare all’incontro”.

Ma non solo: “Contestualmente ho inoltrato al rappresentante sindacale anche copia della lettera da me indirizzata il 20 giugno scorso al Presidente dell’Autorità Portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini in cui, evidenziando che la materia non è di diretta competenza del servizio sanitario regionale, ho sottolineato l’importanza del presidio per le attività che si svolgono nel Porto di Genova e ho rappresentato quindi la necessità che tale presidio medico venga ripristinato”.