Genova. Si sono fatti sentire, “armati” di pentole e coperchi, visto che la commissione aveva rifiutato di audirli.

Diversi cittadini e rappresentanti di associazioni di diritti civili, si sono dati appuntamento sotto a palazzo Tursi, in via Garibaldi, chiamati dall’evento lanciato dal collettivo “Non una di meno”, per una cacerolada contro il registro delle famiglie, una mozione del centrodestra per l’istituzione del registro che racchiude solo le persone sposate.

“Noi oggi siamo a Palazzo Tursi – dice Claudio Tosi, presidente dell’Arcigay – per dire che non esistono famiglie di serie A o di serie B, questo regolamento discrimina le famiglie, è anticostituzionale e contro la legge, se fosse approvato lo porteremo in tribunale”.

Tra l’altro il fatto che venga precisato che le altre famiglie non saranno discriminate in caso di aiuti economici, secondo Laura Guidetti di “Se non ora quando”, si tratta di “fuffa: non hanno tirato fuori un soldo in più, non hanno nominato alcun bisogno reale delle famiglie, semplicemente viene fatto un registro delle famiglie sposate con figli conviventi, con nonni conviventi. Noi avevamo chiesto di essere auditi, ci han detto di no, nei fatti non gli interessa il confronto con i genovesi, ma a questo punto non interessa neanche la realtà civile, visto che la metà dei genovesi è single, l’altra metà di quello che rimane è convivente, in sostanza parliamo di neanche un quarto di popolazione. Forse c’è anche dell’altro da fare in questo momento a Genova”.