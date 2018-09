Rapallo, a luglio 3.200 pernottamenti turistici in meno, M5S chiede dimissioni assessore Lai

Genova. I dati turistici di luglio su Rapallo sono impietosi: meno 6,58% di pernottamenti. Il Movimento 5 Stelle Liguria attacca l’amministrazione comunale: “Di fronte a uno scenario del genere – scrivono in una nota Fabio Tosi e Federico Solari – il minimo che ci si può aspettare è che il sindaco dimissioni l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, per evitare ulteriori danni alla città, agli albergatori e ai commercianti cittadini. Serve un segnale forte di discontinuità per restituire a Rapallo la sua vocazione turistica e quel benessere economico che dal turismo ha sempre tratto la sua linfa vitale”.

Rapallo risulta maglia nera dell’intero Tigullio: in appena 30 giorni sono stati “bruciati” 3200 pernottamenti, che, sommati al mese di giugno, porta il dato complessivo a oltre 6000 prenotazioni in meno nelle strutture ricettive della città, per una perdita stimata di 600 mila euro in introiti mancati, oltre a un danno incalcolabile per l’intero comparto commerciale della città.

“Numeri impietosi che, purtroppo, parlano da soli. E non si può certo ridurre tutto al problema delle case vacanze, presenti in tutti i comuni del Tigullio, che invece dimostrano complessivamente di tenere. Né, per lo stesso motivo, l’amministrazione si può lamentare del maltempo, come è avvenuto a giugno, se è vero che abbiamo avuto uno dei mesi di luglio più caldi e belli degli ultimi anni”.

Nessun alibi per i 5 Stelle: “Come non ci stancheremo mai di ripetere, Rapallo paga in maniera ormai sempre più evidente la totale assenza di una seria politica turistica, di marketing e di programmazione. Siamo di fronte al fallimento dell’intera gestione turistica dell’amministrazione Bagnasco, certificato dalle recenti dichiarazioni del direttore dell’Excelsior (unica struttura a 5 stelle della città), pronto addirittura a valutare la chiusura dell’hotel nei mesi invernali”.