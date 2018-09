Il dato è lusinghiero. L’unione ancora una volta ha fatto la forza. L’evento di venerdì scorso al Monu Café, promosso da Friends Eventi e Stelle nello Sport con il fondamentale supporto di Spediporto, ha generato una raccolta di 11.040 euro che verranno destinati alle realtà colpite dal crollo di Ponte Morandi nell’ambito delle iniziative “Genova nel Cuore” promosse da Stelle nello Sport, tra cui l’asta benefica su CharityStars a cui hanno aderito tutti i più grandi campioni dello sport italiano e mondiale.

La “Notte per Genova” è stata davvero un successo. Tantissimi i partecipanti e le magliette “Genova nel Cuore” distribuite. Grazie al contributo di Spediporto sono state realizzate 1.000 magliette e la distribuzione è stata da record. In campo sono scese anche altre aziende del territorio che hanno voluto dare il proprio contributo: Casasco e Nardi, BCube, Vgm, Sanilog e Fasc.

Foto 3 di 5









Hanno brillato, nel corso della serata, anche alcune stelle sportive del calibro di Silvia Salis, Francesco Bocciardo, Gabriele Bino, Claudia Tarzia. Con loro anche due leggende rossoblucerchiate come Claudio Onofri e Marco Lanna.

Musica e sport per una serata bellissima, un momento di solidarietà ma anche una bella occasione per rilanciare la città e la voglia dei genovesi di non arrendersi. Un ringraziamento va ai partner Sampdorianews, PianetaGenoa1893 e AntennaBlu. Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative promosse da Stelle nello Sport a favore delle realtà colpite dal crollo di Ponte Morandi sono all’indirizzo http://www.stellenellosport.com/?s=genovanelcuore