Quinto, poliziotto estrae il taser per fermare 28enne ubriaco

Genova. Non è stato necessario utilizzarlo ma il solo mostrarlo ha funzionato come strumento dissuasivo: a Genova a una settimana dall’avvio della sperimentazione del taser, la pistola elettrica è stata estratta la scorsa notte di fronte un 28enne francese che in evidente stato di alterazione alcolica stava buttando a terra diversi motorini minacciando di picchiare i passanti e i poliziotti accorsi sul posto.

E’ successo in via cinque maggio a Quinto, nel levante genovese.

Alla vista della pistola elettrica estratta da uno dei poliziotti delle volanti che aveva seguito lo specifico corso di formazione, il giovane ha immediatamente desistito dal suo intento. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato.